Пилот упавшего в Пермском крае легкомоторного самолёта найден мёртвым.

«К сожалению, пилот погиб. Воздушное судно разрушено», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Министерства территориальной безопасности региона.

В субботу, 26 октября, в Пермском крае после вылета с аэродрома пропал частный легкомоторный самолёт Сеssna 172.

Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК России организовали доследственную проверку по факту исчезновения пилота легкомоторного самолёта.

В понедельник, 28 октября, место падения самолёта было найдено.