Пилот упавшего в Пермском крае легкомоторного самолёта найден мёртвым
- РИА Новости
«К сожалению, пилот погиб. Воздушное судно разрушено», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Министерства территориальной безопасности региона.
В субботу, 26 октября, в Пермском крае после вылета с аэродрома пропал частный легкомоторный самолёт Сеssna 172.
Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК России организовали доследственную проверку по факту исчезновения пилота легкомоторного самолёта.
В понедельник, 28 октября, место падения самолёта было найдено.