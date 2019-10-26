СК начал проверку после исчезновения пилота самолёта под Пермью

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Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК России организовали доследственную проверку по факту исчезновения пилота легкомоторного самолёта Сеssna 172.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно данным СК, 26 октября в 11:30 по местному времени легкомоторный самолёт Сеssna 172 вылетел со взлётно-посадочной площадки, расположенной в деревне Нижнее Городище Частинского района Пермского края в направлении посёлка Фролы Пермского района Пермского края.

«До настоящего времени самолёт к месту назначения не прибыл. На борту воздушного судна находился пилот. По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае после вылета с аэродрома пропал частный легкомоторный самолёт. На поиски пропавшего самолёта вылетел спасательный вертолёт.

Позднее поиски приостановили в связи с наступлением темноты.

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