Обнаружено место падения легкомоторного самолёта в Пермском крае

Спасатели обнаружили место падения легкомоторного самолета, который пропал в субботу, 26 октября, в Пермском крае.

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«Место падения самолёта обнаружено, туда выдвинулась оперативно-поисковая группа. Информация будет доведена дополнительно», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Министерства территориальной безопасности региона. Ранее сообщалось, что в Пермском крае после вылета с аэродрома пропал частный легкомоторный самолёт Сеssna 172. Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК России организовали доследственную проверку по факту исчезновения пилота легкомоторного самолёта.