Под Пермью приостановили поиски пропавшего самолёта

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В Пермском крае приостановили поиски пропавшего частного легкомоторного самолёта в связи с наступлением темноты. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Под Пермью приостановили поиски пропавшего самолёта
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«К сожалению, поиски результата не дали. Действия спасателей осложняли неблагоприятные погодные условия», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что 27 октября поиски проходили с воздуха и земли. За день зона наземного поиска составила 30 кв. км. Более чем за шесть часов с воздуха обследовано 600 кв. км лесной местности и автодорога Оса — Кукуштан.

Поисково-спасательные работы возобновятся в понедельник, 28 октября, с 07:00 (мск).

Ранее сообщалось, что в Пермском крае после вылета с аэродрома пропал частный легкомоторный самолёт.

Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК России организовали доследственную проверку по факту исчезновения пилота легкомоторного самолёта Сеssna 172.

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