Под Пермью приостановили поиски пропавшего самолёта
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- РИА Новости
«К сожалению, поиски результата не дали. Действия спасателей осложняли неблагоприятные погодные условия», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что 27 октября поиски проходили с воздуха и земли. За день зона наземного поиска составила 30 кв. км. Более чем за шесть часов с воздуха обследовано 600 кв. км лесной местности и автодорога Оса — Кукуштан.
Поисково-спасательные работы возобновятся в понедельник, 28 октября, с 07:00 (мск).
Ранее сообщалось, что в Пермском крае после вылета с аэродрома пропал частный легкомоторный самолёт.
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