В Пермском крае более 100 человек ищут пропавший легкомоторный самолёт

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В Пермском крае спасатели и волонтёры возобновили поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssna 172, в поисках участвуют более 100 человек.

«27 октября в 06:30 мск поисково-спасательные работы возобновлены. От МЧС привлечена группировка в количестве 34 человек личного состава и семи единиц техники, также привлечены Пермская краевая служба спасения, вертолёт Уральского авиационного поисково-спасательного центра и добровольцы», — приводит ТАСС сообщение регионального ГУ МЧС.

Всего к поискам привлечены 102 человека и 46 единиц техники. 

Отмечается, что самолётом управлял председатель Федерации сверхлёгкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае после вылета с аэродрома пропал частный легкомоторный самолёт. На поиски пропавшего самолёта вылетел спасательный вертолёт.

Позднее поиски приостановили в связи с наступлением темноты.

Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК России организовали доследственную проверку по факту исчезновения пилота легкомоторного самолёта Сеssna 172.

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