СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году
- РИА Новости
«Установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула», — сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что в отношении Салихова и Гуцула в связи с их смертью уголовное преследование было прекращено.
Отмечается, что замгендиректора ОАО «Авиакомпания «Татарстан» Валерию Портнову, шеф-пилоту авиакомпании Виктор Фомину и руководителю Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкату Умарову предъявлены обвинения.
В ноябре 2013 года в МАК сообщали, что предварительной причиной крушения самолёта Boeing 737-500 в Татарстане стали недочёты экипажа, которые привели к пикированию и падению самолёта.