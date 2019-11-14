СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году

Следственный комитет России завершил расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года, в результате которого погибли 50 человек, и назвал причину инцидента.

«Установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула», — сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в отношении Салихова и Гуцула в связи с их смертью уголовное преследование было прекращено.

Отмечается, что замгендиректора ОАО «Авиакомпания «Татарстан» Валерию Портнову, шеф-пилоту авиакомпании Виктор Фомину и руководителю Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкату Умарову предъявлены обвинения.

В ноябре 2013 года в МАК сообщали, что предварительной причиной крушения самолёта Boeing 737-500 в Татарстане стали недочёты экипажа, которые привели к пикированию и падению самолёта.