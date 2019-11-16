В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

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В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Документ, внесённый парламентом Республики Северная Осетия — Алания, опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Законопроект предусматривает дополнение ст. 144 Трудового кодекса России для установления дополнительных гарантий для медицинских работников, педагогов, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих в сфере культуры.

«Месячная заработная плата... не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте России, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность», — следует из проекта закона.

При необходимости повышения уровня зарплат в соответствии с законопроектом предлагается использовать «доходы, увеличившиеся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы».

Ранее в Минфине России сообщили о росте зарплат бюджетников в 2020 году на 5,4%.

В июне Udm-info.ru передавал, что за январь — апрель 2019 года среднемесячная зарплата бюджетников в Удмуртии выросла на 6,3%.

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