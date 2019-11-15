В Госдуме оценили запрет использовать квартиры в качестве гостиниц
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«Если это помещение оформлено как хостел для предоставления гостиничных услуг, конечно, это будет распространяться на посуточную аренду. Именно, если это оформлено. Сегодня разрешено использовать под предоставление гостиничных услуг — посуточно, почасово — только нежилые помещения, в жилых помещениях этого делать нельзя. Если помещение оформляется как нежилое, тогда, пожалуйста, хоть посуточно, хоть поминутно используйте, с соответствующим, конечно, оформлением», — пояснил Качкаев.
Он добавил, что в Жилищном кодексе чётко говорится о том, что жилые помещения используются для постоянного проживания граждан, а для временного проживания есть общежития, специализированный жилищный фонд.
«Поэтому нового ничего нет, просто привели в соответствие Жилищный кодекс и Закон об оказании гостиничных услуг, — заключил депутат.
Ранее председатель российского правительства Дмитрий Медведев распорядился внести изменения в правила пользования жилыми помещениями.
Отмечается, что разрешено использовать жилые помещения при осуществлении профессиональной, а также индивидуальной предпринимательской деятельности, при условии, что такая деятельность не нарушает права других граждан.
В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещать хостелы в жилых домах.
Таким образом, ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса России была дополнена предложением о том, что «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг».