В Госдуме оценили запрет использовать квартиры в качестве гостиниц

Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев прокомментировал RT внесение изменений в правила пользования жилыми помещениями.

«Если это помещение оформлено как хостел для предоставления гостиничных услуг, конечно, это будет распространяться на посуточную аренду. Именно, если это оформлено. Сегодня разрешено использовать под предоставление гостиничных услуг — посуточно, почасово — только нежилые помещения, в жилых помещениях этого делать нельзя. Если помещение оформляется как нежилое, тогда, пожалуйста, хоть посуточно, хоть поминутно используйте, с соответствующим, конечно, оформлением», — пояснил Качкаев.

Он добавил, что в Жилищном кодексе чётко говорится о том, что жилые помещения используются для постоянного проживания граждан, а для временного проживания есть общежития, специализированный жилищный фонд.

«Поэтому нового ничего нет, просто привели в соответствие Жилищный кодекс и Закон об оказании гостиничных услуг, — заключил депутат.

Ранее председатель российского правительства Дмитрий Медведев распорядился внести изменения в правила пользования жилыми помещениями.

Отмечается, что разрешено использовать жилые помещения при осуществлении профессиональной, а также индивидуальной предпринимательской деятельности, при условии, что такая деятельность не нарушает права других граждан.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещать хостелы в жилых домах.

Таким образом, ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса России была дополнена предложением о том, что «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг».