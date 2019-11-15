Медведев запретил использовать квартиры в качестве гостиниц
- РИА Новости
Постановление главы кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг», — указано в документе.
Отмечается, что разрешено использовать жилые помещения при осуществлении профессиональной, а также индивидуальной предпринимательской деятельности, при условии, что такая деятельность не нарушает права других граждан.
В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещать хостелы в жилых домах.
Таким образом, ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса РФ была дополнена предложением о том, что «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг».
Государственная дума и Совет Федерации одобрили данный законопроект в апреле 2019 года.
Изначально планировалось, что запрет начнёт действовать в течение десяти дней после вступления закона в силу, однако в Совете Федерации настояли, чтобы он был введён с 1 октября.