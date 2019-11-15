Медведев запретил использовать квартиры в качестве гостиниц

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Председатель российского правительства Дмитрий Медведев распорядился внести изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Медведев запретил использовать квартиры в качестве гостиниц
  • РИА Новости

Постановление главы кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг», — указано в документе.

Отмечается, что разрешено использовать жилые помещения при осуществлении профессиональной, а также индивидуальной предпринимательской деятельности, при условии, что такая деятельность не нарушает права других граждан.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещать хостелы в жилых домах.

Таким образом, ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса РФ была дополнена предложением о том, что «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг».

Государственная дума и Совет Федерации одобрили данный законопроект в апреле 2019 года.

Изначально планировалось, что запрет начнёт действовать в течение десяти дней после вступления закона в силу, однако в Совете Федерации настояли, чтобы он был введён с 1 октября.

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