В Совфеде одобрили закон о запрете хостелов в домах

Совет Федерации принял законопроект о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах с 1 октября 2019 года в редакции согласительной комиссии.

Об этом информирует РИА Новости.

Закон вводит запрет на использование жилых помещений в качестве гостиниц или другого средства временного размещения.

При этом, согласно закону, гостиничные услуги можно будет оказывать только после перевода жилого помещения в нежилое и оснащения его необходимым оборудованием.

Отмечается, что изначально в Госдуме предлагали ввести соответствующий запрет в течение десяти дней после вступления закона в силу, но сенаторы настояли на его введении с 1 октября.

Ранее Госдума приняла закон о хостелах с отсроченной датой вступления в силу.