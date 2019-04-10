В Совфеде одобрили закон о запрете хостелов в домах
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Об этом информирует РИА Новости.
Закон вводит запрет на использование жилых помещений в качестве гостиниц или другого средства временного размещения.
При этом, согласно закону, гостиничные услуги можно будет оказывать только после перевода жилого помещения в нежилое и оснащения его необходимым оборудованием.
Отмечается, что изначально в Госдуме предлагали ввести соответствующий запрет в течение десяти дней после вступления закона в силу, но сенаторы настояли на его введении с 1 октября.
Ранее Госдума приняла закон о хостелах с отсроченной датой вступления в силу.