СК опубликовал видео допроса отчима убитой пятилетней девочки
Во время беседы со следователями мужчина рассказал подробности произошедшего, а также заявил, что раскаивается в содеянном.
«Я раскаялся в тот момент, когда пришёл в себя и увидел, что произошло», — говорит подозреваемый на видеозаписи.
По его словам, после убийства он положил тело девочки в свою машину и отвёз к месту, где попытался спрятать его. На записи видно, как отчим показывает правоохранительным органам канаву, в которой нашли убитого ребёнка.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма. Позднее её нашли мёртвой в канаве. Следователи заподозрили отчима в убийстве ребёнка, в итоге мужчина признался в убийстве и попытке спрятать тело.
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