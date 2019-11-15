СК опубликовал видео допроса отчима убитой пятилетней девочки

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Следственный комитет опубликовал видео допроса отчима пятилетней девочки, который подозревается в убийстве своей падчерицы в селе на севере Крыма.

Во время беседы со следователями мужчина рассказал подробности произошедшего, а также заявил, что раскаивается в содеянном.

«Я раскаялся в тот момент, когда пришёл в себя и увидел, что произошло», — говорит подозреваемый на видеозаписи.

По его словам, после убийства он положил тело девочки в свою машину и отвёз к месту, где попытался спрятать его. На записи видно, как отчим показывает правоохранительным органам канаву, в которой нашли убитого ребёнка.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма. Позднее её нашли мёртвой в канаве. Следователи заподозрили отчима в убийстве ребёнка, в итоге мужчина признался в убийстве и попытке спрятать тело.

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