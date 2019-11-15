«Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ на 2019 год

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Концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ на 2019 год по изделиям для Минобороны России, среди которых новейший автомат АК-12.
«Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ на 2019 год
  • © пресс-службой АО Концерн "Калашников"

«Мы завершили поставки в рамках выполнения гособоронзаказа в текущем году за рекордно короткие сроки и уже приступили к выполнению ГОЗ 2020 года. Такой результат стал возможен во многом благодаря слаженной работе на местах и высокой культуре производства», — приводит пресс-служба концерна сообщение генерального директора «Калашникова» Дмитрия Тарасова.

Ранее сообщалось, что концерн досрочно передаст Минобороны России все автоматы АК-12 по контракту 2018 года, согласно которому поставки должны завершиться в 2021 году. 

Также в «Калашникове» заявляли, что концерн создаст автомат нового поколения АК-12 в версии с калибром стандарта НАТО.

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