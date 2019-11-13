В академии «Калашников» в Ижевске начались занятия

В академии «Калашников» 392 ученика приступили к занятиям по направлениям: информационные технологии, робототехника, промышленный дизайн, лаборатория нейро и лаборатория мехатроники, сообщает «ИА Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В академии отметили, что отбор учеников продолжался два месяца. Также в пресс-службе уточнили, что в феврале будет запущен дополнительный профориентационный курс для тех, кто хотел бы поступить в следующем году, но ещё не определился с направлением обучения.

Помимо основных курсов занятий, в академии, которая открылась 19 сентября в присутствии президента России Владимира Путина, проводятся мастер-классы по развитию soft-skills.

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