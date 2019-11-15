В Чечне могут разрешить госслужащим работать дистанционно

В Чечне разработали законопроект, который позволит государственным служащим работать дистанционно, сообщил министр экономического, территориального развития и торговли республики Ибрагим Идрисов.

«Принятие проекта закона обеспечит создание дополнительных условий для привлечения на госслужбу высококвалифицированных специалистов, проживающих за пределами Чеченской Республики, а также жителей региона из отдалённых населённых пунктов», — цитирует его пресс-служба.

По словам Идрисова, перевод части госслужащих на дистанционную работу снизит затраты на обеспечение их деятельности, транспортные и другие расходы, что в свою очередь позволит повысить привлекательность госслужбы в Чечне.

Отмечается, что перечень должностей, при замещении которых возможна дистанционная работа, определят правовые акты.

В сентябре были названы основные преимущества дистанционной работы, среди них — возможность нанять сотрудника из любой точки мира, а также экономия на фонде оплаты труда и аренде рабочих мест.

Эксперт по трудовому праву Ольга Ерошенкова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила плюсы и минусы дистанционной работы.