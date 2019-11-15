Оренбуржец пойдёт под суд за попытку украсть тигрёнка из зоопарка

Прокуратура Оренбургской области передала в суд дело против местного жителя, который пытался украсть амурского тигрёнка из клетки в зоопарке.

Как сообщает надзорный региональный орган, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на тайное хищение имущества, с незаконным проникновением и в крупном размере, обвинительное заключение по делу направлено для рассмотрения в районный суд.

По данным следствия, в июне на территории стадиона «Труд» в Бузулуке, где расположился гастролирующий зоолунапарк «Барс», местный житель в состоянии алкогольного опьянения открыл клетку с тиграми и пытался выкрасть тигрёнка по кличке Гектор, однако ему это не удалось из-за нападения тигрицы.

В июле в городе Бузулук Оренбургской области тигрица напала на 20-летнего посетителя передвижного зоопарка, пытавшегося украсть её детёныша.

В феврале телеканал «360» сообщал, что директору цирка в Краснодарском крае вынесли приговор по делу о нападении львицы на ребёнка.