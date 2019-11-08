В Приморском сафари-парке рассказали о состоянии тигра Амура после смерти козла Тимура

Директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев рассказал сайту «Москва 24» о самочувствии тигра Амура после смерти козла Тимура.

«Тигр чувствует себя нормально. Здоров. Я сейчас нахожусь в командировке, не думаю, что он как-то сильно это всё почувствовал», — сказал Мезенцев.

Директор сафари-парка также уточнил, что дружба между животными началась не сразу. Первые месяцы Тимур притеснял Амура — «бодал, пинал, толкал», а после тигр и козёл подружились.

Ранее сообщалось, что козёл Тимур из Приморского сафари-парка, известный своей дружбой с тигром Амуром, умер в результате остановки сердца.