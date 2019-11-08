В Приморском сафари-парке рассказали о состоянии тигра Амура после смерти козла Тимура
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«Тигр чувствует себя нормально. Здоров. Я сейчас нахожусь в командировке, не думаю, что он как-то сильно это всё почувствовал», — сказал Мезенцев.
Директор сафари-парка также уточнил, что дружба между животными началась не сразу. Первые месяцы Тимур притеснял Амура — «бодал, пинал, толкал», а после тигр и козёл подружились.
Ранее сообщалось, что козёл Тимур из Приморского сафари-парка, известный своей дружбой с тигром Амуром, умер в результате остановки сердца.