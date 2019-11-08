Умер друживший с тигром козёл Тимур
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- РИА Новости
Животное скончалось 5 ноября.
«Умер от остановки сердца», — сообщил директор парка, добавив, что козла кремировали.
Планируется, что урну с прахом Тимура захоронят на территории парка. Также на месте захоронения установят бронзовую скульптуру козла.
По словам Мезенцева, скульптура будет находиться «не где-то в особенно видном месте, но туда можно будет зайти».
Тигр Амур и козёл Тимур стали знаменитыми в 2015 году. Тигр подружился с козлом, которого запустили к нему в вольер на съедение.