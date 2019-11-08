Умер друживший с тигром козёл Тимур

Козёл Тимур из Приморского сафари-парка, известный своей дружбой с тигром Амуром, умер в результате остановки сердца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора парка Дмитрия Мезенцева.

Животное скончалось 5 ноября.

«Умер от остановки сердца», — сообщил директор парка, добавив, что козла кремировали.

Планируется, что урну с прахом Тимура захоронят на территории парка. Также на месте захоронения установят бронзовую скульптуру козла.

По словам Мезенцева, скульптура будет находиться «не где-то в особенно видном месте, но туда можно будет зайти».

Тигр Амур и козёл Тимур стали знаменитыми в 2015 году. Тигр подружился с козлом, которого запустили к нему в вольер на съедение.