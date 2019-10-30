МВД начало проверку из-за жестокого обращения с тигром в зоопарке в Приамурье

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Полиция организовала проверку в связи с поступлением заявления от местного жителя о том, что в передвижном зоопарке в Амурской области жестоко обращаются с тигром. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону.
МВД начало проверку из-за жестокого обращения с тигром в зоопарке в Приамурье
  • © РИА Новости

«В межмуниципальный отдел МВД России «Михайловский» во вторник поступило заявление от жителя села Поярково о том, что в передвижном зоопарке жестоко обращаются с тигром», — заявили в ведомстве.

Также местный житель сообщил, что увидел открытую рану на животе тигра. Отмечается, что сотрудники зоопарка пояснили полицейским, что тигр сам расчесал себе живот. По их словам, ветеринар назначил животному лечение.

Сотрудники полиции проверяют всю информацию.

В декабре 2018 года «Реальное время» передавало, что в Оренбургской области начали проверку по факту нападения тигра на сотрудника цирка шапито.

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