СК начал проверку из-за нападения тигра на охотника в Хабаровском крае

Короткая ссылка
Следователи в Хабаровском крае организовали проверку по факту гибели охотника в результате нападения тигра. Об этом информирует СУ СК по региону.

По данным ведомства, 21 сентября два охотника из посёлка Сукпай отправились в тайгу. В лесу на одного из них — 61-летнего мужчину — напал тигр. 

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался 24 сентября от полученных травм.

«По факту смерти мужчины следственными органами СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводится доследственнная проверка», — заявили в СК.

В декабре 2018 года «Реальное время» передавало, что в Оренбургской области начали проверку по факту нападения тигра на сотрудника цирка-шапито.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить