СК начал проверку из-за нападения тигра на охотника в Хабаровском крае

Следователи в Хабаровском крае организовали проверку по факту гибели охотника в результате нападения тигра. Об этом информирует СУ СК по региону.

По данным ведомства, 21 сентября два охотника из посёлка Сукпай отправились в тайгу. В лесу на одного из них — 61-летнего мужчину — напал тигр.

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался 24 сентября от полученных травм.

«По факту смерти мужчины следственными органами СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводится доследственнная проверка», — заявили в СК.

В декабре 2018 года «Реальное время» передавало, что в Оренбургской области начали проверку по факту нападения тигра на сотрудника цирка-шапито.