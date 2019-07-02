В Оренбургской области тигрица напала на посетителя зоопарка
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин», ссылаясь на пресс-службу УМВД России по региону.
Отмечается, что во время отсутствия охранника молодой человек попытался вытащить из клетки тигрёнка. Однако тигрица вцепилась в руку вора. На помощь ему пришли сотрудники зоопарка.
В настоящий момент молодой человек находится в больнице с травмами различной степени тяжести.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже.
В феврале телеканал «360» сообщал, что директору цирка в Краснодарском крае вынесли приговор по делу о нападении львицы на ребёнка.