В Оренбургской области тигрица напала на посетителя зоопарка

В городе Бузулук Оренбургской области тигрица напала на 20-летнего посетителя передвижного зоопарка, пытавшегося украсть её детёныша.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин», ссылаясь на пресс-службу УМВД России по региону.

Отмечается, что во время отсутствия охранника молодой человек попытался вытащить из клетки тигрёнка. Однако тигрица вцепилась в руку вора. На помощь ему пришли сотрудники зоопарка.

В настоящий момент молодой человек находится в больнице с травмами различной степени тяжести.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже.

В феврале телеканал «360» сообщал, что директору цирка в Краснодарском крае вынесли приговор по делу о нападении львицы на ребёнка.