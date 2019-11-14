Историка Соколова переведут в СИЗО

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Историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, переведут в СИЗО «Кресты». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Почуева.
Историка Соколова переведут в СИЗО
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«В понедельник мой подзащитный должен быть переведён в СИЗО», — сообщил Почуев.

Он добавил, что в настоящее время Соколов находится в изоляторе временного содержания, претензий у него нет.

11 ноября Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга принял решение заключить под стражу Соколова, задержанного по делу об убийстве Ещенко.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве.

Согласно предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его. Утром 9 ноября доцента СПбГУ подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.

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