Топилин: снижение пенсионного возраста для жителей ДФО не планируется
- РИА Новости
«У нас таких планов нет», — приводит РИА Новости слова Топилина.
Также он отметил, что данные об оттоке жителей из северных регионов в связи с изменениями пенсионного законодательства не соответствуют действительности.
12 ноября глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов заявил о возможном возвращении прежнего возраста выхода на пенсию в ДФО.
В Кремле заявили об отсутствии какой-либо позиции насчёт инициативы о пенсионном возрасте на Дальнем Востоке.