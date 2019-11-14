Топилин: снижение пенсионного возраста для жителей ДФО не планируется

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил об отсутствии планов у правительства вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию.

«У нас таких планов нет», — приводит РИА Новости слова Топилина.

Также он отметил, что данные об оттоке жителей из северных регионов в связи с изменениями пенсионного законодательства не соответствуют действительности.

12 ноября глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов заявил о возможном возвращении прежнего возраста выхода на пенсию в ДФО.

В Кремле заявили об отсутствии какой-либо позиции насчёт инициативы о пенсионном возрасте на Дальнем Востоке.