В Кремле ответили на вопрос о пенсионном возрасте на Дальнем Востоке

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В Кремле нет какой-либо позиции насчёт инициативы о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию для жителей Дальневосточного федерального округа.
В Кремле ответили на вопрос о пенсионном возрасте на Дальнем Востоке
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Мы никак не оцениваем, какой-либо позиции на этот счёт нет», — заявил он, отвечая на просьбу оценить соответствующее предложение.

Ранее, как писала газета «Известия», председатель комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов обратился в кабинет министров с инициативой о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию для жителей Дальневосточного федерального округа в качестве меры по снижению оттока населения.

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