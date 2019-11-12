В Кремле ответили на вопрос о пенсионном возрасте на Дальнем Востоке

В Кремле нет какой-либо позиции насчёт инициативы о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию для жителей Дальневосточного федерального округа.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы никак не оцениваем, какой-либо позиции на этот счёт нет», — заявил он, отвечая на просьбу оценить соответствующее предложение.

Ранее, как писала газета «Известия», председатель комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов обратился в кабинет министров с инициативой о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию для жителей Дальневосточного федерального округа в качестве меры по снижению оттока населения.