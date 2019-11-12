На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

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Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

«Мы считаем, что ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из её элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы», — пояснил он в беседе с «Известиями».

В числе других причин парламентарий назвал низкий уровень зарплаты, невысокую покупательную способность населения и небольшую продолжительность жизни в округе. 

По словам Харитонова, инициативу также поддерживают депутаты «Единой России» и данный вопрос включён в повестку дня слушаний в Госдуме «О законодательном обеспечении опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики», которые пройдут 14 ноября.

В случае одобрения данной идеи 1,2 млн жителей Дальнего Востока смогут выйти на пенсию на пять лет раньше своих соотечественников в других регионах России.

Для этого необходимо будет выделить из бюджета около 16,2 млрд рублей.

Как отмечается, депутат направил соответствующее предложение в адрес правительства и подготовил законопроект, который находится на стадии обсуждения.

Ранее Минтруд России разработал законопроект по упрощению порядка назначения и выплат пенсий.

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