Сбербанк планирует увеличить работу роботов-коллекторов

Зампред Сбербанка Олег Ганеев заявил о планах учреждения перевести на роботов-коллекторов половину всех звонков клиентам при взыскании долгов.

«Сейчас 90% первичных звонков осуществляет робот. Из 100% листа звонков, которые система должна сделать за день (и робот, и человек), сейчас робот делает 20%: это первичный звонок и простейшие стратегии. Мы ставим цель, что 50% всех звонков — простых, сложных, эмоционально подстроенных, там, где необходимо выбирать стратегии, чтобы было 50 на 50. Сейчас 20 на 80», — цитирует РИА Новости Ганеева.

Ранее Минюст предложил ограничить число звонков от роботов-коллекторов.

Сообщалось, что уровень долговой нагрузки населения России по состоянию на 1 октября 2019 года вырос до 10,6% — максимального показателя с лета 2012 года.