По факту стрельбы в Благовещенске возбудили третье уголовное дело
- РИА Новости
«В отношении должностных лиц указанного учебного заведения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК России («халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлёкшее по неосторожности смерть человека»)», — цитирует её РИА Новости.
Ранее стало известно о задержании сотрудника ЧОПа, охранявшего здание колледжа Благовещенска, где 14 ноября произошёл инцидент, в результате которого погиб один человек, ещё трое получили ранения.
Как информировал СК, устроивший стрельбу пронёс ружьё мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете.
Также сообщалось, что в корпусе учреждения отсутствовал металлодетектор.