По факту стрельбы в Благовещенске возбудили третье уголовное дело

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После стрельбы в колледже Благовещенска возбуждено третье уголовное дело — о халатности должностных лиц образовательного учреждения. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По факту стрельбы в Благовещенске возбудили третье уголовное дело
  • РИА Новости

«В отношении должностных лиц указанного учебного заведения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК России («халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлёкшее по неосторожности смерть человека»)», — цитирует её РИА Новости.

Ранее стало известно о задержании сотрудника ЧОПа, охранявшего здание колледжа Благовещенска, где 14 ноября произошёл инцидент, в результате которого погиб один человек, ещё трое получили ранения.

Как информировал СК, устроивший стрельбу пронёс ружьё мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете.

Также сообщалось, что в корпусе учреждения отсутствовал металлодетектор.

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