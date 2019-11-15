Названы лидирующие по объёму строительства нового жилья регионы

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Николай Соколов
Росстат выяснил, в каких регионах с начала 2019 года было построено больше всего нового жилья. С данными службы ознакомился RT.
Названы лидирующие по объёму строительства нового жилья регионы
  • РИА Новости

За период с января по сентябрь 2019 года больше всего квадратных метров жилья было построено в Московской области (5,76 млн) и Москве (3,63 млн). Далее идёт Краснодарский край (2,88 млн), Ростовская область (1,81 млн) и Татарстан (1,77 млн).

Меньше всего жилплощади было построено в Магаданской области (3,6 тыс. квадратных метров) и Ненецком АО (8 тыс.).

На третьем месте среди антилидеров рейтинга — Камчатский край (16 тыс.), затем идут Еврейская автономная область (19,2 тыс.) и Мурманская область (29,6 тыс.)

В статистике учитываются как многоквартирные дома, так и дома, построенные населением. В неё также включаются дома, построенные на земельных участках для ведения садоводства.

Как ранее рассказывал RT, в прошлом году площадь жилья на одного россиянина достигла рекордных значений.

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