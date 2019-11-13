В России удвоилось число малогабаритных квартир

Согласно материалам аналитического центра «Мир квартир», за последние пять лет число малогабаритных квартир в России увеличилось вдвое, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования.

Если в 2014 году на рынке предлагалось 122,6 тыс. кв. м, приходившихся на квартиры площадью менее 30 кв. м, то в настоящее время — 246,9 тыс. кв. м.

Согласно данным материалов «Авито Недвижимость», за год средняя площадь студий в новостройках по стране уменьшилась на 7%.

Эксперты предполагают, что тенденция к уменьшению жилплощади связана со скромными покупательскими возможностями россиян. При этом законодательство не ограничивает застройщиков в попытках адаптировать предложения под спрос, поэтому количество малогабаритных квартир будет продолжать расти.

Ранее эксперт по недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с Newinform оценил ситуацию на рынке долевого строительства.