В России удвоилось число малогабаритных квартир

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Согласно материалам аналитического центра «Мир квартир», за последние пять лет число малогабаритных квартир в России увеличилось вдвое, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования.
В России удвоилось число малогабаритных квартир
  • РИА Новости

Если в 2014 году на рынке предлагалось 122,6 тыс. кв. м, приходившихся на квартиры площадью менее 30 кв. м, то в настоящее время — 246,9 тыс. кв. м.

Согласно данным материалов «Авито Недвижимость», за год средняя площадь студий в новостройках по стране уменьшилась на 7%.

Эксперты предполагают, что тенденция к уменьшению жилплощади связана со скромными покупательскими возможностями россиян. При этом законодательство не ограничивает застройщиков в попытках адаптировать предложения под спрос, поэтому количество малогабаритных квартир будет продолжать расти.

Ранее эксперт по недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с Newinform оценил ситуацию на рынке долевого строительства. 

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