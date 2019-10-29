Эксперт оценил ситуацию на рынке долевого строительства

Эксперт по недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с Newinform оценил ситуацию на рынке долевого строительства, в том числе последствия вступления в силу с 1 июля 2019 года федерального закона №478-ФЗ.

«Некая монополизация отрасли всё-таки произойдёт. Но учитывая, что ставки по ипотеке снижены и есть спрос на новостройки, не думаю, что у крупных застройщиков возникнут какие-то проблемы, учитывая их финансовую стабильность», — сказал он.

По его словам, в настоящее время хороший спрос на рынке, нет никакого падения, а к новому году, наоборот, он ещё поднимется.

Как прогнозирует эксперт, определённая перестройка в сегменте недвижимости будет, в рамках конкурентной борьбы в будущем что-то может произойти.

Барсуков добавил, что для понимания того, как закон повлиял на рынок и на деятельность застройщиков, требуется время, не менее двух-трёх лет, поскольку сейчас строительство идёт ещё по старым нормам.

Ранее эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал переход на эскроу-счета.