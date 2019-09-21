Общая площадь жилья на одного россиянина достигла рекордных значений

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Николай Соколов
Общая площадь жилых помещений, в среднем приходящаяся на одного россиянина, в 2018 году достигла максимального уровня. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.
Общая площадь жилья на одного россиянина достигла рекордных значений
  • РИА Новости

На конец 2018 года на одного россиянина приходилось в среднем 25,8 кв. м жилых помещений. В 2017 году этот показатель составлял 25,2 кв. м, а в 1995 году — лишь 18 кв. м.

Отмечается, что это значение рассчитывается путём деления площади всего жилого фонда страны на количество постоянных жителей.

Также, согласно отчёту статистической службы, наблюдается увеличение среднего размера квартиры в России: в 2018 году он составил 55,7 кв. м, в то время как в 2017 и 2016 годах площадь квартир оценивалась соответственно в 55,3 и 54,9 кв. м.

В июле президент России Владимир Путин поручил правительству проработать механизм предоставления малообеспеченным семьям жилья из публичной собственности.

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