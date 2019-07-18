Путин поручил помочь малообеспеченным семьям жильём из публичной собственности

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы обеспечения семей с невысокими доходами жильём на условиях его сохранения в публичной собственности.

Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение дано по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам жилищного строительства.

«Правительству России... обеспечить разработку дополнительных механизмов обеспечения жильём граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности», — говорится в документе.

Срок исполнения поручения — 10 октября 2019 года.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала принять государственную программу обеспечения сирот жильём.

По её мнению, нынешняя программа простого субсидирования не способна решить проблему с выдачей квартир сиротам.

В июне газета «Известия» со ссылкой на исследование Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС сообщала, что за 2018 год примерно пятая часть граждан России (18,3%) заметили снижение размера заработной платы.