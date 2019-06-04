Кузнецова призвала принять государственную программу обеспечения сирот жильём
- РИА Новости
Как заявила Кузнецова, необходимо принять государственную программу обеспечения жильём детей-сирот.
По её словам, нынешняя программа простого субсидирования не способна решить проблему с выдачей квартир сиротам.
«Как она (программа субсидирования. — RT) сегодня выглядит? Министерство просвещения выделяет средства, которые распределяются в регионы, а регионы уже сами у себя дофинансируют и тратят эти средства вместе со своими региональными средствами. Строят на них жильё так, как считают нужным и возможным», — сказала она в ходе пресс-конференции.
На конец 2018 года в России численность детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в получении жилого помещения, увеличилась на 8,8% и составила 269 635 человек, в то время как количество сирот, которые уже обеспечены жильём, выросло лишь на 0,3%.
По словам Кузнецовой, этот разрыв не сократится до тех пор, пока не будет принята государственная программа.
Омбудсмен также добавила, что в данной сфере необходимо обеспечить прямое расходование средств.
Ранее в Хабаровске сироты объявили голодовку, требуя у местных властей выдачи положенных им по закону квартир.
Все участники акции стоят в очереди на квартиры несколько лет, однако жильё так и не получили, несмотря на наличие судебных решений о предоставлении им жилплощади.