Кузнецова призвала принять государственную программу обеспечения сирот жильём

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Екатерина Суслова
В Хабаровском крае завершилась голодовка сирот, которые несколько лет не могут добиться предоставления положенного им по закону жилья. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова считает, что для решения проблем с жильём для сирот нужно изменить существующую программу субсидирования.
Кузнецова призвала принять государственную программу обеспечения сирот жильём
  • РИА Новости

Как заявила Кузнецова, необходимо принять государственную программу обеспечения жильём детей-сирот.

По её словам, нынешняя программа простого субсидирования не способна решить проблему с выдачей квартир сиротам.

«Как она (программа субсидирования. — RT) сегодня выглядит? Министерство просвещения выделяет средства, которые распределяются в регионы, а регионы уже сами у себя дофинансируют и тратят эти средства вместе со своими региональными средствами. Строят на них жильё так, как считают нужным и возможным», — сказала она в ходе пресс-конференции.

На конец 2018 года в России численность детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в получении жилого помещения, увеличилась на 8,8% и составила 269 635 человек, в то время как количество сирот, которые уже обеспечены жильём, выросло лишь на 0,3%.

По словам Кузнецовой, этот разрыв не сократится до тех пор, пока не будет принята государственная программа.

Омбудсмен также добавила, что в данной сфере необходимо обеспечить прямое расходование средств. 

Ранее в Хабаровске сироты объявили голодовку, требуя у местных властей выдачи положенных им по закону квартир.

Все участники акции стоят в очереди на квартиры несколько лет, однако жильё так и не получили, несмотря на наличие судебных решений о предоставлении им жилплощади.

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