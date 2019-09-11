Эксперт оценила ситуацию с ценами на квартиры в новостройках в России

Управляющий партнёр компании «Метриум» Мария Литинецкая в беседе с «Российской газетой» оценила ситуацию с ценами на квартиры в новостройках в России.

По её словам, рост цен связан с растущими издержками. В первую очередь речь идёт о переходе на новую схему строительства через эскроу-счета с привлечением проектного финансирования.

Как пояснила Литинецкая, новые правила вступили в силу 1 июля, но девелоперы начали готовиться заранее, и уже по итогам первого полугодия средняя цена квадратного метра показала положительную динамику.

Эксперт считает, что на рост цен в первые шесть месяцев повлияли и другие факторы, в том числе подорожание стройматериалов, топлива, услуг различных подрядных организаций.

«Всё это в целом и привело к тому, что жильё на первичном рынке подорожало заметнее, чем на вторичном», — добавила она.

Ранее эксперты заявили о росте цены аренды жилья на 3,4% в городах России в I квартале.