Эксперт оценила ситуацию с ценами на квартиры в новостройках в России

Короткая ссылка
Управляющий партнёр компании «Метриум» Мария Литинецкая в беседе с «Российской газетой» оценила ситуацию с ценами на квартиры в новостройках в России.
Эксперт оценила ситуацию с ценами на квартиры в новостройках в России
  • РИА Новости

По её словам, рост цен связан с растущими издержками. В первую очередь речь идёт о переходе на новую схему строительства через эскроу-счета с привлечением проектного финансирования.

Как пояснила Литинецкая, новые правила вступили в силу 1 июля, но девелоперы начали готовиться заранее, и уже по итогам первого полугодия средняя цена квадратного метра показала положительную динамику.

Эксперт считает, что на рост цен в первые шесть месяцев повлияли и другие факторы, в том числе подорожание стройматериалов, топлива, услуг различных подрядных организаций.

«Всё это в целом и привело к тому, что жильё на первичном рынке подорожало заметнее, чем на вторичном», — добавила она.

Ранее эксперты заявили о росте цены аренды жилья на 3,4% в городах России в I квартале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить