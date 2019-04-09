Эксперты заявили о росте цены аренды жилья на 3,4% в городах России в первом квартале

Эксперты портала «Мир квартир» проверили стоимость аренды жилья в 69 крупнейших городах России. По их оценке, средняя плата за наём квартир всех типов за первый квартал 2019 года увеличилась на 3,4%. Об этом сообщает «Российская газета».

Анализировались три типа квартир — одно-, двух- и трёхкомнатные. Элитное жильё в расчёт не принималось.

Наибольшая динамика роста цен отмечена в Орле, который вошёл в топ-3 сразу в двух сегментах. Среднестатистическую однокомнатную квартиру можно снять за 9,6 тыс. рублей в месяц, что на 10,3% больше, чем в начале 2019 года.

В Кургане за три месяца ставки выросли на 10,5%, в Краснодаре — на 10,4% (8 тыс. и 16 тыс. рублей соответственно).

Самые высокие цены оказались в Москве (в среднем 38,7 тыс. рублей в месяц), Санкт-Петербурге (24,2 тыс.), Сочи (23,9 тыс.), Симферополе (22,6 тыс.) и Севастополе (20,9 тыс.).

Что касается роста цен на двухкомнатные квартиры, то лидируют Нижний Тагил, Ростов-на-Дону и Орёл — на 8,1%, 8% и 7,9% соответственно.

Наиболее высокие ставки зафиксированы в Москве — 50,6 тыс. рублей. Далее следуют Сочи (36,5 тыс.), Санкт-Петербург (34,6 тыс.), Симферополь (30,8 тыс.) и Севастополь (28,4 тыс.).

Если говорить о трёхкомнатных квартирах, то в первую тройку попали Махачкала, Саранск и Иркутск, где цены выросли на 9,4%, 8,4% и 7,7% соответственно.

Самое дорогое жильё данного сегмента сдаётся в Москве (около 61,5 тыс. рублей в месяц), Сочи (51 тыс.) и Санкт-Петербурге (48,5 тыс.).

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Ижевске рассказали о темпах ввода жилья в 2018 году.