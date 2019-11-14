«Росконтроль» рассказал о проверке качества цыплят-бройлеров

Специалисты «Росконтроля» рассказали о проверке качества цыплят-бройлеров, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Исследована продукция брендов «Белая птица», «ВкусВилл», «Петруха», «Троекурово», «Ясные Зори», «Петелинка» и «Латифа Халяль».

Образцы от марок «Белая птица» и «Троекурово» попали в список товаров с замечаниями, поскольку эксперты усомнились в их свежести. Это может быть связано с недобросовестным хранением в магазине. В мясе также обнаружены следы ветеринарных препаратов, но их концентрация многократно меньше установленных норм.

Большинство товаров («Ясные Зори», «Белая птица», «Петелинка», «Латифа Халяль») названо не соответствующим ГОСТу, так как на тушках не до конца снято оперение. Качество продукции и её безопасность для потребителя подтверждены.

Лучшим признан образец марки «ВкусВилл».

Ранее телеканал «360» сообщал, что «Росконтроль» проверил качество подсолнечного масла.