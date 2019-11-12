«Росконтроль» проверил качество подсолнечного масла

Союз потребителей «Росконтроль» проверил качество рафинированного подсолнечного масла, сообщает телеканал «360».

Исследована продукция марок «Благо», «Слобода», «Затея», «Селяночка», Mr.Ricco, «Россиянка» и «Каролина». Её тестировали на соответствие ГОСТу и высшему сорту.

Утверждается, что в образцах «Каролина» и «Селяночка» нарушен показатель окислительной порчи. В них зафиксировали превышение перекисного числа, что свидетельствует о низком сорте. Оба продукта попали в чёрный список, передаёт Newinform.

У образцов «Затея» и «Россиянка» оказался специфичный привкус подсолнечника. Они внесены в перечень продуктов с замечаниями.

Полностью прошли все тесты Mr.Ricco, «Благо» и «Слобода».

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