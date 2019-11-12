«Росконтроль» проверил качество подсолнечного масла

Короткая ссылка
Союз потребителей «Росконтроль» проверил качество рафинированного подсолнечного масла, сообщает телеканал «360».
«Росконтроль» проверил качество подсолнечного масла
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Исследована продукция марок «Благо», «Слобода», «Затея», «Селяночка», Mr.Ricco, «Россиянка» и «Каролина». Её тестировали на соответствие ГОСТу и высшему сорту.

Утверждается, что в образцах «Каролина» и «Селяночка» нарушен показатель окислительной порчи. В них зафиксировали превышение перекисного числа, что свидетельствует о низком сорте. Оба продукта попали в чёрный список, передаёт Newinform.

У образцов «Затея» и «Россиянка» оказался специфичный привкус подсолнечника. Они внесены в перечень продуктов с замечаниями.

Полностью прошли все тесты Mr.Ricco, «Благо» и «Слобода».

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать хлеб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить