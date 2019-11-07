Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать хлеб

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору хлеба и хлебобулочных изделий, сообщает Newinform со ссылкой на сайт ведомства.

По словам экспертов, срок годности должен соответствовать требованиям.

У изделия не должно быть трещин или помятостей. Мякиш — эластичный, поперечный и равномерно пористый.

В среднем полезные свойства хлеба сохраняются на период от 24 до 36 часов. Плесень на корочке означает, что продукт испортился.

Рекомендуется отдавать предпочтение местным фабрикам или магазинам, предусматривающим необходимые условия для хранения продуктов.

В домашних условиях хлеб лучше всего хранить в тканевом мешке или хлебнице.

Ранее, как сообщала НСН, «Росконтроль» рассказал о результатах проверки нарезных батонов.