Появилось видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске

Появилось видео с места стрельбы в строительном колледже в Благовещенске.

На кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, а также медики.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Благовещенск опытных криминалистов.

В результате стрельбы в колледже погибли два человека. Сообщается, что среди погибших — студент, открывший огонь. Пострадали ещё трое человек, они были госпитализированы.

Мэр Благовещенска Валентина Калита собрал экстренную комиссию в связи с произошедшим ЧП.

В МВД сообщили, что причиной стрельбы в колледже в Благовещенске, предположительно, стал конфликт между сверстниками.