В Благовещенске собирают экстренную комиссию из-за стрельбы в колледже
«После того, как сообщение поступило на 112, ЕДДС перенаправила вызов, все оперативные службы, мэр и заммэра выехали на место. Сейчас мэр собирает экстренную комиссию по ЧС по мерам обеспечения безопасности на территории образовательных учреждений», — приводит РИА Новости её слова.
Ранее стало известно, что в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске произошла стрельба.
По данным МВД, в результате инцидента погибли два человека, ещё трое пострадали.