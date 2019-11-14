В Благовещенске собирают экстренную комиссию из-за стрельбы в колледже

Мэр Благовещенска Валентина Калита собирает экстренную комиссию после стрельбы в одном из колледжей города. Об этом сообщила её пресс-секретарь Екатерина Касимова.

«После того, как сообщение поступило на 112, ЕДДС перенаправила вызов, все оперативные службы, мэр и заммэра выехали на место. Сейчас мэр собирает экстренную комиссию по ЧС по мерам обеспечения безопасности на территории образовательных учреждений», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее стало известно, что в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске произошла стрельба.

По данным МВД, в результате инцидента погибли два человека, ещё трое пострадали.





