Глава СК направил в Благовещенск криминалистов центрального аппарата

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Благовещенск опытных криминалистов Главного управления криминалистики СК.
Глава СК направил в Благовещенск криминалистов центрального аппарата
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«Также Александр Бастрыкин дал указание в рамках расследования проверить организацию в учебном заведении системы охраны, дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа и установить причины и условия, способствовавшие совершению учащимся данного преступления», — сообщили в ведомстве.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

14 ноября в одном из колледжей Благовещенска произошла стрельба. По последним данным, погиб один человек, ещё трое получили ранения. Как отметили в МВД, после произошедшего стрелок покончил с собой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Власти Благовещенска собирают экстренную комиссию после происшествия.

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