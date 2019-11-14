Глава СК направил в Благовещенск криминалистов центрального аппарата
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«Также Александр Бастрыкин дал указание в рамках расследования проверить организацию в учебном заведении системы охраны, дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа и установить причины и условия, способствовавшие совершению учащимся данного преступления», — сообщили в ведомстве.
Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
14 ноября в одном из колледжей Благовещенска произошла стрельба. По последним данным, погиб один человек, ещё трое получили ранения. Как отметили в МВД, после произошедшего стрелок покончил с собой.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Власти Благовещенска собирают экстренную комиссию после происшествия.