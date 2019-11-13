Корвет «Гремящий» прибыл на испытания на Северный флот
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Корабль построен на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Это головной корвет проекта 20385.
Отмечается, что «Гремящий» перешёл из Балтийского в Белое море в сложных гидрометеорологических условиях.
За поисково-спасательное обеспечение перехода отвечали экипаж спасательного буксира «Николай Чикер» и силы Беломорской военно-морской базы.
Ранее сообщалось, что «Гремящий» могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель министра транспорта России, глава Росморречфлота Юрий Цветков рассказал о планах по обновлению дноуглубительного флота.