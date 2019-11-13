Корвет «Гремящий» прибыл на испытания на Северный флот

Корвет «Гремящий» прибыл на Беломорскую военно-морскую базу, чтобы пройти государственные испытания, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Корабль построен на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Это головной корвет проекта 20385.

Отмечается, что «Гремящий» перешёл из Балтийского в Белое море в сложных гидрометеорологических условиях.

За поисково-спасательное обеспечение перехода отвечали экипаж спасательного буксира «Николай Чикер» и силы Беломорской военно-морской базы.

Ранее сообщалось, что «Гремящий» могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель министра транспорта России, глава Росморречфлота Юрий Цветков рассказал о планах по обновлению дноуглубительного флота.