Шойгу: форум «Армия» и АрМИ пройдут в 2020 году одновременно

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военно-технический форум «Армия» и Армейские международные игры (АрМИ) пройдут в августе 2020 года одновременно.

«В августе следующего года проведём шестой Международный военно-технический форум «Армия». Отличительной особенностью форума станет то, что мы будем проводить его одновременно с Армейскими международными играми», — цитирует Шойгу ТАСС.

По его словам, это повысит уровень представительства иностранных делегаций, расширит возможности официальных переговоров и встреч, положительно скажется на имидже и популярности мероприятий.

Шойгу отметил, что в 2019 году форум посетили более 1,3 тыс. предприятий и организаций, которые представили более 27 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения, также на площадке состоялось подписание 46 госконтрактов на сумму свыше 1 трлн рублей, были «с размахом» проведены демонстрационные показы новейшей военной техники.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что в Армейских международных играх в 2019 году приняли участие 11 африканских стран.

Ранее в Минобороны назвали число посетивших АрМИ-2019.