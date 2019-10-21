Путин: более 2,5 тысяч военных из Африки прошли обучение в России за пять лет

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Российский лидер Владимир Путин в беседе с ТАСС сообщил, что за последние пять лет более 2,5 тыс. военных из Африки прошли обучение в России.

«Только за последние пять лет в военно-образовательных организациях Минобороны России прошли обучение более 2,5 тыс. военнослужащих из африканских стран», — рассказал Путин.

Он отметил, что африканские партнёры активно участвуют и в проводимых Россией мероприятиях, таких как Международный военно-технический форум, встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Так, в очередных Армейских международных играх «АрМИ-2019» приняли участие одиннадцать африканских стран.

По словам президента, «в конечном счёте все эти программы нацелены на одно – помочь африканцам самим решать существующие проблемы безопасности, что позволит укрепить сами африканские государства, их суверенитет и независимость».

«А значит, и ситуация в мире в целом станет более стабильной и предсказуемой», — добавил Путин.

Также российский лидер отметил, что военно-техническое сотрудничество со странами Африки развивается активно.

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