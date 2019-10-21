Путин отметил развитие ВТС со странами Африки

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Российский лидер Владимир Путин в беседе с ТАСС отметил, что военно-техническое сотрудничество (ВТС) со странами Африки развивается активно.

«Отрадно, что военно-техническое партнёрство продолжает энергично развиваться», — заявил Путин.

Он отметил, что «инициаторами (сотрудничества. — RT) зачастую выступают сами африканские страны, которые понимают, что свою независимость и суверенитет надо уметь защищать, в том числе и от экстремистских и террористических группировок».

Президент сообщил, что в настоящее время «действуют соглашения о ВТС с более чем тридцатью африканскими странами, которым мы поставляем широкую номенклатуру вооружений и техники».

Ранее сообщалось, что Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступят на пленарном заседании Экономического форума Россия — Африка в Сочи, посвящённом раскрытию потенциала сотрудничества. Оно состоится 23 октября.

Также Nation News сообщало, что в рамках культурной программы форума Россия — Африка в Сочи состоится гала-концерт.

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