Путин выступит на пленарном заседании форума Россия — Африка
- РИА Новости
Как заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков, заседание позволит детально обсудить потенциальные точки роста в сотрудничестве.
«Участие в мероприятиях деловой программы лидеров государств и весомых спикеров ещё раз подчёркивает важность усиления взаимодействия по всем направлениям и нашу обоюдную заинтересованность в плодотворном диалоге», — сказал он.
Всего запланировано более 30 мероприятий.
Ранее Nation News сообщало, что в рамках культурной программы форума Россия — Африка в Сочи состоится гала-концерт.