Путин выступит на пленарном заседании форума Россия — Африка

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Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступят на пленарном заседании экономического форума Россия — Африка в Сочи, посвящённом раскрытию потенциала сотрудничества. Оно состоится 23 октября.
Путин выступит на пленарном заседании форума Россия — Африка
  • РИА Новости

Как заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков, заседание позволит детально обсудить потенциальные точки роста в сотрудничестве.

«Участие в мероприятиях деловой программы лидеров государств и весомых спикеров ещё раз подчёркивает важность усиления взаимодействия по всем направлениям и нашу обоюдную заинтересованность в плодотворном диалоге», — сказал он.

Всего запланировано более 30 мероприятий.

Ранее Nation News сообщало, что в рамках культурной программы форума Россия — Африка в Сочи состоится гала-концерт.

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