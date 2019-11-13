Медведев рассказал о проблемах сельской медицины
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«Не у всех медицинских организаций есть качественное подключение к интернету», — цитирует РИА Новости Медведева.
Председатель правительства уточнил, что даст поручение Минкомсвязи в рамках программы «Цифровая экономика» предусмотреть мероприятия по подключению социальных объектов к интернету.
Медведев также затронул тему проблем с фельдшерско-акушерскими пунктами в сельской местности, а также с развитием санитарной авиации.
25 октября Медведев снял возрастные ограничения для программы «Земский доктор», которая мотивирует переезд врачей в сёла и небольшие города.