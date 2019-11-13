Медведев рассказал о проблемах сельской медицины

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в сельских медицинских учреждениях имеются проблемы с подключением к интернету и качеством связи.
Медведев рассказал о проблемах сельской медицины
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«Не у всех медицинских организаций есть качественное подключение к интернету», — цитирует РИА Новости Медведева.

Председатель правительства уточнил, что даст поручение Минкомсвязи в рамках программы «Цифровая экономика» предусмотреть мероприятия по подключению социальных объектов к интернету.

Медведев также затронул тему проблем с фельдшерско-акушерскими пунктами в сельской местности, а также с развитием санитарной авиации.

25 октября Медведев снял возрастные ограничения для программы «Земский доктор», которая мотивирует переезд врачей в сёла и небольшие города.

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