Правительство сняло возрастные ограничения для программы «Земский доктор»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев снял возрастные ограничения для программы «Земский доктор», которая мотивирует переезд врачей в сёла и небольшие города.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно программе, снимаются возрастные ограничения на выплаты для специалистов в возрасте старше 50 лет.

Единовременную выплату в размере 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров смогут получить сотрудники любого возраста при переезде в сёла или города с населением до 50 тыс. человек.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова предложила отменить налог на недвижимое имущество и землю для медработников первичного звена здравоохранения.