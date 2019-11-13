В Москве из горящей квартиры спасли 14 человек

Спасатели эвакуировали 14 человек из горящей квартиры по адресу ул. Профсоюзная, д. 118, к. 1 в Москве. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

«По данному адресу происходило загорание в квартире на первом этаже жилого дома на общей площади около 20 кв. м. В ходе работ по ликвидации пожара московские огнеборцы спасли 14 человек (из них двое — дети), всех спасённых передали медикам для осмотра. К сожалению, в результате пожара пострадали люди», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, в 03:45 мск поступило сообщение о пожаре, а в 04:20 возгорание удалось ликвидировать.

2 ноября военнослужащий соединения войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа спас семью, включая двух малолетних детей, из пожара в частном доме в Республике Бурятия.