Школьника из Удмуртии посмертно наградили медалью «За отвагу на пожаре»
- © пресс-служба администрации Сарапула
Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Пожар произошёл ночью 19 декабря 2018 года в двухэтажном деревянном доме в Сарапуле. Мальчик помогал отцу спасать трёх сестёр.
«За отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить Шикалова Антона медалью «За отвагу на пожаре» посмертно», — говорится в указе.
Ранее URA.RU сообщал, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.