Школьника из Удмуртии посмертно наградили медалью «За отвагу на пожаре»

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Удмуртского школьника Антона Шикалова посмертно наградили медалью «За отвагу на пожаре», сообщает интернет-издание «Сусанин».
Школьника из Удмуртии посмертно наградили медалью «За отвагу на пожаре»
  • © пресс-служба администрации Сарапула

Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Пожар произошёл ночью 19 декабря 2018 года в двухэтажном деревянном доме в Сарапуле. Мальчик помогал отцу спасать трёх сестёр.

«За отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить Шикалова Антона медалью «За отвагу на пожаре» посмертно», — говорится в указе.

Ранее URA.RU сообщал, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.

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