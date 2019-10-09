Школьника из Удмуртии посмертно наградили медалью «За отвагу на пожаре»

Удмуртского школьника Антона Шикалова посмертно наградили медалью «За отвагу на пожаре», сообщает интернет-издание «Сусанин».

Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Пожар произошёл ночью 19 декабря 2018 года в двухэтажном деревянном доме в Сарапуле. Мальчик помогал отцу спасать трёх сестёр.

«За отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить Шикалова Антона медалью «За отвагу на пожаре» посмертно», — говорится в указе.

Ранее URA.RU сообщал, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.