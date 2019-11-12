В Петербурге около 2 млн человек сделали прививки против гриппа

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В Санкт-Петербурге около 2 млн человек сделали прививки против гриппа. Это 36,6% городского населения, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу местного управления Роспотребнадзора.
В Петербурге около 2 млн человек сделали прививки против гриппа
  • РИА Новости

В рамках общедоступных профилактических прививок вакцинированы почти 1,7 млн человек, с дополнительными источниками финансирования — 303,4 тыс.

Иммунизация продолжается. В Роспотребнадзоре советуют гражданам соблюдать режим труда и отдыха, одеваться по погоде, употреблять продукты с цинком, кальцием, витаминами А и С.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU дал рекомендации, как не заболеть в условиях резкой смены температурного режима.

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